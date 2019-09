Banden lekgeprikt van auto's Zwolseweg in Deventer

Het gaat om voertuigen in de parkeerhavens aan de Zwolseweg, tussen de Kerkstraat en de Everhard van Bronkhorststraat. Dat is volgens de politie gebeurd in de nacht van zaterdag op zondag tussen middernacht en 01 uur. De politie is op zoek naar de dader(s) en hoopt op tips van mensen die iets gezien hebben of informatie hebben. Bijvoorbeeld opnames van camerabeelden kunnen helpen. De politie is te bereiken via Facebook of via 0900-8844 .