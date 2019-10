Banieren 1250 jaar Deventer omgetoverd tot ‘haute couture-tassen’

Voorraad aanvullen

Marcel Ellen van Cambio, waar de Techniekfabriek onder valt, heeft voor de liefhebber van ge-upcyclede tassen van Deventer makelij goed nieuws. Behalve de haute couture-stukken is er namelijk ook een ‘confectielijn’. ,,We maken op jaarbasis drie- tot vierhonderd tassen van zeil, banners, vlaggen, oude wollen dekens, jute zakken, papier en oude werkkleding. Meestal verkopen we ze terug aan de inbrengers van de vlaggen en banieren, maar we hebben voldoende tassen om de voorraad in de winkels aan te vullen.”

Reststoffen

Het idee om de tassen gemaakt van reststoffen onder de aandacht te brengen van het winkelend publiek komt van Jorien Vermeer, de drijvende kracht achter de Dutch Sustainable Fashion Week Deventer. Deze wordt van 4 tot en met 13 oktober gehouden. Ze wilde deze tassen heel graag verkopen tijdens de themaweek, omdat ze helemaal passen bij de kringloopgedachte en het idee van een circulaire economie. Dus liggen de tassen anderhalve week lang tussen kledingstukken en accessoires van Flotte, Hemelse Hebbedingen, Hoge Ramen, De Amaranth en Jeppe. Wie per se een 1250-tas wil hebben, kan alleen bij Hemelse Hebbedingen terecht. ,,Ik zou niet te lang wachten", zegt Ellen, ‘want er zijn er maar een paar en er is vraag naar.’

Vraag

Voor de mensen van de Techniekfabriek, die zoals dat heet ‘op afstand staan van de arbeidsmarkt’, is het hartstikke leuk dat de tassen de komende anderhalve week in vijf winkels liggen. Daarna zullen de tassen bij ReShare van het Leger des Heils te koop zijn, verklapt Ellen. ,,Het is een proef, maar wel een teken dat onze mensen producten maken waar ook echt vraag naar is. Dat is altijd leuker dan dat je alleen maar bezig bent om bezig te zijn.” Stiekem hoopt hij dan ook dat er na de duurzame modeweek een ondernemer is die zich meld als vast verkooppunt voor de tassen. ,,Hoe mooi zou dat zijn?”