Barbecue-chefkok Julius: ‘Sta niet vier uur achter dat ding, maak een paar gerechten écht goed’

Het is volop zomer in Deventer en overal worden de barbecues uit de schuur gehaald. Maar wat leg je erop? Hoe voorkom je barbecue-stress? En wat is de gouden tip voor de ultieme smaaksensatie? Chefkok Julius Jaspers, bekend van de tv-programma’s Topchef en Masterchef, vertelt.

Julius is het hele jaar door achter de barbecue te vinden. In de zomer maar liefst vier keer per week, maar in de winter haalt hij de barbecue ook minstens twee keer per week uit de schuur. Zijn tip om barbecueën leuk te houden? “Sta niet vier uur achter dat ding. Maak een paar gerechten écht goed, in plaats van zes gerechten met weinig smaak.”

Een goede voorbereiding is het halve werk

Het begint allemaal bij een goede voorbereiding. Waar ga je barbecueën? Wordt het je eigen tuin of het Nieuwe Plantsoen? In de meeste parken in Deventer wordt barbecueën gedoogd, natuurlijk moet je het park wel netjes en schoon achterlaten.

Barbecueën zonder stress

Dan is het tijd voor de boodschappenlijst. Julius heeft de gouden tip om barbecue-stress te voorkomen. “Kies voor één low & slow gerecht dat lang moet garen en een gerecht dat in twintig minuten klaar is.” Met het snelle gerecht kun je variëren. “Spiesjes zijn bijvoorbeeld snel klaar en je kunt ze van tevoren al maken.”

De barbecue-trends van 2022

Julius ziet in barbecue-land een duidelijke trend: “Groente op de barbecue, dat is echt helemaal van nu. En door de ingrijpende prijsverhoging van vlees zie je ook dat mensen voor goedkopere delen van vlees gaan, zoals flat iron rund en varkensschouder.”

En wat zijn momenteel de favoriete gerechten van chefkok Julius? “Knolselderij in een zoutkorst, langzaam gegaard op de barbecue. De puree schep ik er vervolgens uit en combineer ik met beurre noisette en getoaste hazelnoten. Dit geeft een nootachtige allure. Wat ook erg lekker is, is venkel van de barbecue, bospeen met sinaasappelrasp en langzaam gegaarde pompoen met dadels en pecannoten.”

Gouden tip voor de ultieme smaaksensatie

Wist je dat de manier waarop je de barbecue aanmaakt invloed heeft op de smaak van de gerechten? Aanmaakblokjes laten een chemische geur en smaak achter in je eten en spiritus is gevaarlijk om het vuur mee aan te maken. Julius vertelt: “Zeker met de huidige trend van de kamado barbecues is dit echt een no go, want de aroma’s van de aanmaakblokjes trekken in het keramiek van de barbecue. Ik raad aan om het aanmaken te doen met een paar houtjes. Een andere goede optie zijn aanmaakwokkels. Dit is was met houtwol eromheen.”