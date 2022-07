Bas en Anoek gaven hun nieuwe huis een make-over: ‘Het is de beste keuze die we ooit hebben gemaakt’

Een poosje geleden nam indebuurt een kijkje bij het nieuwe hoekhuis op de Vijfhoek van Bas van Gorssel (40) en Anoek Hamer (36). Door sloopplannen moesten zij gedwongen verhuizen, dat bleek achteraf zo slecht nog niet. “Het is een plek geworden waar we ons oud zien worden.”

Door: Brigitte Runneboom

Omdat hun appartement aan de Van Keesselstraat gesloopt moet worden, moesten Bas en Anoek een tijdje geleden op zoek naar een nieuwe stek. “Eerst dachten we dat we nooit zouden vinden wat naar onze wens was. We zaten hier wel goed. Toen we dit huis zagen, waren we eigenlijk gelijk om”, zei Bas de vorige keer.

Nu zijn we terug om te kijken wat het stel van hun nieuwe stulpje in de Vijfhoek gemaakt heeft. Voor de verhuizing lag de vloer er nog niet eens in, toch was het geen grote klus. Het huis zelf was vrij recent nog gebouwd en het is door de vorige bewoners heel netjes onderhouden. “We hebben de wanden nog eens laten schilderen, omdat het nog niet goed gedekt was. De vorige eigenaren hadden nog een pot van dezelfde taupe-achtige verf over, dit hebben we voor een extra laag gebruikt.” De grote grijze hoekbank met goudgele sierkussens zijn meegenomen uit het vorige appartement. “We waren nog even bang dat deze niet zou passen, maar het past perfect.”

De puntjes op de i

Voor de keuken staan drie leren stoelen om een ronde houten eettafel met witte gekrulde poten. Op één van de stoelen ligt kat Mira. “Ze moest aan het begin van de verhuizing even wennen, maar heeft nu haar plekje wel gevonden en wil net als wij niet meer weg”, lacht Anoek. Een aantal dingen moet nog gedaan worden, zoals het vervangen van de gordijnen, en sommige lampen moeten nog opgehangen worden. “Dit zijn klusjes voor later, puntjes op de i.”

De slaapkamer boven heeft een koningsblauwe muur gekregen, met als contrasterende kleur mosterdgele gordijnen waardoor het een beetje doet denken aan een schilderij van Vermeer. Het bloemenpatroon van het dekbed en de apenlampjes maken het een gezellig geheel.

De werkkamer bevindt zich naast de slaapkamer, daar staat een groot hoekbureau, een kattenkrabpaal voor Mira en wat spulletjes waar herinneringen aan hangen. In de kamer aan de voorkant hangt het vrolijke flamingobehang van de vorige bewoners. De gekleurde kleding en accessoires maken het een fleurige bedoening. “In de badkamer is er niet veel veranderd. Het meubel hebben we overgenomen, voor de rest is er niet veel meer nodig.”

Bovenin de nok van het huis bevindt zich de grote open zolder. Hier staat een logeerbed en er is een zithoek gecreëerd. “We willen het zo comfortabel mogelijk maken voor de gasten die bij ons komen overnachten, een fijne eigen plek. In het afgeschermde gedeelte staat de wasmachine te draaien. “Er is overal veel meer ruimte voor, zoals dus de wasruimte. Het voelt allemaal zo comfortabel”, zegt Anoek.

Vakantie in eigen huis

Wat de plek betreft is het stel ook zeer tevreden. “Het is een heerlijke wijk, we hebben vrienden op loopafstand en fijne buren.”

Als het zomer is passen Bas en Anoek op de katten en het huis van de broer van Bas. Dit hebben ze altijd heerlijk gevonden omdat het een groot huis is met veel buitenruimte, iets wat ze aan de van der Keesselstraat miste. “Nu we in dit huis wonen hebben we afgesproken af en toe even bij te katten te komen kijken in afwisseling met de ouders van Bas. Maar we willen er nu niet blijven slapen. Deze zomer blijven we, naast een vakantie in Ibiza, in ons eigen huis.”

