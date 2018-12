Bas Heijne bij Jan Terlouwlezing: ‘Mooie woorden zijn niet genoeg’

Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Schrijver Bas Heijne komt de gevleugelde kreet uit de Franse Revolutie in Parijs, waar hij vaak verblijft, op elke straathoek wel tegen. Hij was woensdagavond de hoofdspreker bij de tweede Jan Terlouwlezing in de Deventer Schouwburg.

Bij de termen vrijheid en gelijkheid kun je je relatief eenvoudig iets voorstellen, stelt Heijne – die jarenlang een column voor NRC schreef – voor een bijna volle grote zaal. Maar wat wordt bedoeld met broederschap, vraagt de schrijver zich af. ,,Het is voor mij altijd een beetje een vreemde eend in dat rijtje met drie woorden. Je weet wanneer iemand niet vrij is, je ziet wanneer iemand niet gelijk wordt behandeld. Maar bestaat er een index voor broederschap?’’

Muisstil

Het is het vertrekpunt van zijn betoog, die de 600 aanwezigen muisstil krijgt. Wat schrijver Kiza Magendane voor de pauze overigens ook al lukt. Heijne, op verkenningstocht: ,,Broederschap moet van binnenuit komen. Je moet het voelen. Het gaat om verwantschap die verder gaat dan tolerantie of verdraagzaamheid. Maar juist als mensen dicht op elkaar staan, kan het snel misgaan.’’

De essayist citeert uitgebreid uit literatuur en interviews en haalt zelfs de Bijbel erbij met uitspraken als ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ en de Bergrede van Jezus. Ook de in 1990 overleden schrijver Frans Kellendonk komt eraan te pas, die eind jaren tachtig aangaf niet in de multiculturele samenleving te geloven. Niet omdat het niet zou kunnen, maar omdat het voor de meesten een te grote opgave zou zijn.

Verkaveld land

De recente Abel Herzberglezing van D66-politica Sigrid Kaag is volgens Heijne een lichtend voorbeeld tegen de toenemende onverdraagzaamheid in ‘het verkavelde land waarin we leven’. ,,Zij keert zich onbeschroomd tegen de verbeten groepsgeest.’’ In tegenstelling tot Stef Blok van de VVD, die afgelopen zomer geen voorbeelden zei te kennen van succesvolle multiculturele samenlevingen. ,,Ik sluit me van harte aan bij de oproep van Kaag tot meer redelijkheid, respect en tolerantie. Maar mooie woorden in een lezing zijn niet genoeg. Laten we kritisch naar onszelf kijken, naar ons tribale denken. En de Stef Blok in onszelf in confrontatie laten komen met onze betere ik.’’

‘Tribaal denken’, wat zoiets betekent als denken in stammen, komt Kiza Magendane – die onder meer publiceert in NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer – bekend voor. Hij pelt zijn identiteit af in drie lagen: van stamlid in Congo, via vluchteling tot burger van Nederland. Hij toont zich dankbaar voor de liefdevolle ontvangst die hem in Nederland ten deel viel en de kansen die hij heeft gekregen.

Dogma’s bevragen

,,We zijn zoveel meer dan onze hokjes en stammen’’, betoogt de in 1992 geboren Magendane, die zich sterk maakt voor de moed af te wijken van de norm en dogma’s te bevragen. Dan de link naar de man die de inspirator is van de lezing: Jan Terlouw. ,,Ik zag twee jaar geleden het filmpje van hem in De Wereld Draait Door. Scherpe blik, wijze stem.’’ Met milde zelfspot bekent Magendane dat hij de uitspraak ‘wij laten geen touwtjes meer uit de brievenbus hangen’, die Terlouw in het bewuste interview deed, niet kende. ,,Maar het was voor hem een symbool voor het afnemende vertrouwen in de samenleving om duurzame oplossingen te vinden. Er worden hekken tussen verschillende groepen geplaatst.’’