Bas Idsinga uit Deventer geeft toe aan het onbedwingbare verlangen de wereld rond te fietsen

Op weg als constructeur – zijn huidige beroep – en terugkomen als filosoof, met baard en al? Het zou maar zo kunnen in de belevingswereld van Bas Idsinga. En wie zegt dat het onmogelijk is? Idsinga fietst zondag 17 februari letterlijk de wijde wereld in. Hij verwacht vier tot zes jaar weg te zijn. ,,Het zit ’m in de combinatie van fietsen, veel van de wereld zien en proberen onafhankelijk te leven. Dat spreekt me zo aan in mijn reis’’, schetst de Deventenaar in zijn huisje op De Worp. ,,Ik werk nu als constructeur. Een mooi beroep en ik heb er gevoel voor, maar een kantoorbaan is me eigenlijk te passief. Ik hoop meer met mijn gedachten over het leven te kunnen gaan doen. Een boek schrijven misschien wel. Of meerdere.’’