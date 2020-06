Bathmen krijgt een vissteiger voor mindervaliden ter nagedachtenis aan Henk die plotseling overleed

Henk Koeslag was jarenlang leraar op De Dorpsschool in Bathmen. Daarnaast was hij bijna vijftig jaar volleybaltrainer, is hij de oprichter van Hengelsportvereniging Bathmen en later werd hij voorzitter van rayon-2 binnen Sport Visserij Oost Nederland. Een bekende Bathmenaar dus. Op zijn kist lagen een vishengel en een volleybal en op de condoleance in de sporthal kwam meer dan duizend man af, vertelt zijn vrouw Beppie.