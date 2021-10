Bathmen mikt op grotere, nieuwe sporthal en die is dan bijna twee keer zo duur

Eindelijk is manege in Bathmen weer gevuld met blauwe damp en oude spullen: ‘Dit is genieten’

15:23 Meubels, kopjes, schoteltjes, speelgoed, boeken, huishoudelijke apparatuur en de onmiskenbare geur van versgebakken oliebollen. In manege ‘t Ruiterkamp in Bathmen was zaterdag de Boeldag van de Plattelands Jongeren Bathmen (PJB), voor het eerst sinds 2019. Vorig jaar was corona spelbreker. ,,Dit hebben we écht gemist’’, zegt Tonnie Verwoerd van de organisatie.