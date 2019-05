Bathmen vergaapt zich aan ‘skiws’ met een boodschap

Day after na drama in Deventer: ‘Pure horror’

9:27 Twitterende Eagles-fans werden vanmorgen wakker met de vraag of ze nou hadden gedroomd of dat het echt was gebeurd, de zeker lijkende promotie vergooien in blessuretijd van de play-offs tegen RKC Waalwijk. Het laatste, dus. RKC promoveert na een krankzinnige ontknoping naar de Eredivisie. Go Ahead Eagles niet. ‘Pure horror’.