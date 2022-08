Bathmen verrast door nieuw bouwplan gemeente Deventer: ‘Zijn er meer plannen waar wij niet van weten?’

Vermoorde Linda Olthof krijgt nieuw eerbetoon in ‘haar’ Deventer: ‘Ze kijkt met me mee’

Het verhaal over de in 2018 vermoorde actrice Linda Olthof is terug in haar voormalige woonplaats Deventer. Corona nekte een voorstelling over het rouwproces van goede vriend en collega Hendrik Aerts (45). Maar nu is er een film. De cirkel is rond, zegt Aerts. ,,Iedereen gaat over dat einde praten, maar ze was zoveel meer dan dat.’’

