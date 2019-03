Bathmen verwelkomt Jumbo: ‘We moeten hier zuinig op zijn’

Speeddate

Bedrijfsleider Dennis nam dertig nieuwe mensen aan na een 'speeddate’ in Braakhekke. ,,Daarna hebben we ze zelf opgeleid.’’ Voor trouwe klant Gerrie Oldeboerrigter uit Bathmen is nog wel even wennen om alles te vinden. ,,Maar door de brede paden ziet het er wel overzichtelijk uit. Ik ben echt blij dat we in Bathmen ook in de toekomst zo goed terecht kunnen.’’ Jan Voortman vindt het allemaal wat te druk, maar komt zeker terug op een rustiger moment. ,,Het is fantastisch dat we deze voorziening houden in Bathmen, daar moeten we zuinig op zijn!’’