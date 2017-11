Bathmenaar verrast met speciaal voor hem gecomponeerd muziekstuk

Het zou zaterdagmorgen een doodgewone bijeenkomst van alle donateurs van de Stichting De Bathmense Beiaard in de Dorpskerk in Bathmen worden. Maar dat liep even anders, uiteindelijk stond vooral kersverse ridder Tonny in ’t Hof te glunderen. Hij werd naar een speciaal voor hem gecomponeerd carillonconcert gelokt.

Op de uitnodiging stond dat de plannen van de Stichting voor het 10-jarig jubileum zouden worden besproken.In 2008 kon er door een legaat een prachtig carillon in de Bathmense toren gerealiseerd worden en sindsdien strooit beiaardier Jan Willem Achterkamp kwistig op geregelde tijdens de mooiste melodieën over Bathmen uit. Al in 1629 werd de eerste grote luidklok in de toren opgehangen, dus er is een lange traditie.

Inderdaad gaf voorzitter Henk Jansen een kort inkijkje in de plannen in 2018 voor het vieren van het 10-jarig jubileum. Bijzonder is dat er in de Dorpskerk een expositie te zien zal zijn over ‘’500 jaar Beiaard in de Wereld’’. Maar bovenal werd opeens een heel onverwacht konijn uit de hoge hoed getoverd. Beiaardier Jan Willem Achterkamp kreeg het woord en kondigde aan dat hij een kort geleden gemaakte compositie ging spelen, namelijk een muziekstuk speciaal gecomponeerd voor de ook aanwezige Tonny in ’t Hof. Tonny is enkele weken benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele bijdragen aan de Bathmense gemeenschap.