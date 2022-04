Bathmense Oranjevereniging gooit het over een andere boeg na enquête: ‘Grootste wens was een braderie’

Oudste Oranjevere­ni­ging van Nederland komt uit Bathmen en gaat voor koninklij­ke titel

De Oudste Oranjevereniging van Nederland komt uit? Bathmen. Voor Bathmenaren een bekend gegeven, elders in Oranjeland dikwijls reden voor verbazing. ,,We zijn echt de oudste en als zodanig erkend’’, zegt voorzitter Christiaan van den Noort. De kroon op het werk moet het verkrijgen van de titel koninklijk zijn; in 2024, bij het 210-jarig bestaan. Voor nu geldt: ook in coronatijd het oranjegevoel vasthouden. ,,Wéér geen Koningsdag zet dat wel onder druk.’’

25 april