Battum Knalt Door in 2019

„Het kan toch niet waar zijn dat er dit keer in Bathmen geen centraal nieuwjaarsfeest is’” zegt Niek Hafkamp van de nieuwbakken Bathmense vereniging Battum Knalt Door!. Met hem dachten vele andere Bathmenaren dat, toen ze hoorden dat er dit jaar geen herhaling zou komen van Bathmen Telt Af, het geslaagde festijn dat afgelopen jaar is gehouden op de Bathmense Brink. De club daarachter kon het dit keer financieel niet rond krijgen. ,,Dan doen we het zelf wel, maar dan vanaf 00.30 uur”, was de reactie van de groep gangmakers.

Bij een kort contact met de organisatie van Bathmen Telt Af kregen ze wat tips en hun zegen. Voorzitter Luuk in ‘t Hof: ,,Om ons Dorpsfeest financieel rond te krijgen, bedachten we dat we met een minimum van 250 bezoekers en een entree van zes euro een mooi feest in manege ‘t Ruiterkamp zouden kunnen organiseren.’’

Kaarten

Toen ze dat bekend maakten, vooral via social media, waren er binnen een week al meer dan 300 kaarten verkocht. Dus kon de club verder met regelen van het programma, de vergunningen, horeca en vooral amusement. Bij de laatste vergadering in de manege aan Koekendijk 20 zegt Hafkamp: ,,We zouden zelfs wel tot duizend bezoekers kunnen ontvangen in die grote manege’'. Hij wil benadrukken dat jong en oud welkom zijn. ,,We hebben absoluut geen winstoogmerk, maar proberen natuurlijk de begroting wel sluitend te krijgen.’’

Het programma staat in grote lijnen overeind; muziek speelt de hoofdrol. Bekende Battummer Coen de Jong (the Youth) bijt om 00.30 uur het spits af en vervolgens staan Gert van Keulen en Gerben Stegeman achter de draaitafels. Om 03.00 uur duikt een mystery guest op en dj Sander Scheperman sluit het feest af.

Roken

Aan eten en drinken voor de bezoekers wordt gedacht. Hafkamp: ,,Voor de goede orde: we gaan knallen maar in de manege mag absoluut geen vuurwerk afgeschoten worden. Roken is er zelfs verboden. En o ja, vrijwilligers zijn ook nog welkom.’'