Beatrix-fan uit Deventer viert feest: 'Voor mij blijft ze altijd een koningin'

videoHij mag oprecht Beatrix-fan worden genoemd. Ben van Someren (61) uit Deventer volgt de voormalig vorstin al tientallen jaren op de voet, verzamelde in die tijd honderden, zo niet duizenden objecten over het Koningshuis en heeft hare majesteit zelfs ontmoet. De 80ste verjaardag van ‘Trix’ laat Ben dan ook niet zomaar aan zich voorbij gaan.

,,Dit is nog maar het topje van de ijsberg.’’ Ben staat op de zolder van zijn winkel De 3 Ridders in het hartje van de Deventer binnenstad als hij wijst naar de tientallen wandborden, bekers en foto’s. Hier, in zijn eigen Mini Oranje Museum, heeft de verzamelaar een heuse Beatrix-expositie ingericht. Waar de ruimte normaal gesproken objecten herbergt die zijn gerelateerd aan het hele koningshuis, staat de jarige prinses nu centraal. ,,Al blijft ze voor mij altijd een koningin’’, zegt Ben met een brede lach.

Fascinatie

Ze is zijn favoriet, Beatrix. Niet voor niets begon Bens fascinatie voor het koningshuis bij de verloving met Claus in 1965. ,,Ik was 9 jaar toen ik een grote foto van Beatrix en Claus in de krant zag staan. Die vond ik zo mooi, dat ik hem heb uitgeknipt en bewaard. En op school kregen we een beker ter ere van de verloving’’, weet Ben nog. ,,Ik heb toen ook de bekers van mijn broer en zus gekregen. Mijn familie merkte hoe leuk ik het vond en dus kreeg ik van alle kanten spullen toegestuurd.’’

Het bleek het begin van een rijke collectie. Bezoekjes aan rommelmarkten en beurzen en zoektochten via ‘goudmijn’ Marktplaats lieten de verzameling in hoog tempo groeien. Inmiddels staat de teller op 1.000 wandborden, honderden tegels, 175 mappen met knipsels en zeker tien albums met ansichtkaarten. ,,De glazen en mokken heb ik maar niet geteld’’, grapt Van Someren. Zelfs een kippenvoederbak behoort tot de verzameling. ,,Die is gemaakt ter ere van het zilveren regeringsjubileum van Wilhelmina.’’

Pronkstuk

Op de vraag wat het pronkstuk uit de collectie is, hoeft Ben niet erg lang na te denken. Hij loopt naar een tafel en pakt een grote gouden lijst met daarin een borduurwerk waarop Beatrix en Claus zijn afgebeeld. ,,Deze’’, stelt Ben even zeker als trots. ,,Dit werk is gemaakt door mijn moeder en heeft daarom een hele speciale betekenis voor mij.’’

Kritiek

Over Beatrix zelf raakt Ben niet snel uitgepraat. ,,Ze is zo’n krachtige vrouw. Een echte majesteit. Ze heeft een soort waardigheid over zich heen die perfect past bij haar functie.’’ Maar hij weet ook dat er critici zijn. ,,Vanaf 1980 werd steeds vaker gezegd dat ze afstandelijk zou zijn, maar ik kan je zeggen: dat is ze écht niet!’’ Ben kan het weten, want hij maakte haar van dichtbij mee. In Zwijndrecht kwam het zelfs tot een ontmoeting. ,,Dat was in 1999 toen ze daar het beeldenpark opende. Ze was heel toegankelijk. Toen ze mij de hand schudde, gaf dat wel even een rilling.’’

De 80ste verjaardag van zijn favoriete Oranje gaat Van Someren natuurlijk vieren. ,,We openen uiteraard de expositie en voor wie zin heeft staat oranjebitter klaar.’’ En de vlag? ,,Die hangt uit. Mét oranje wimpel!’’

