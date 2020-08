Bedrijfsbus Stefan na diefstal snel teruggevonden, Deventenaar: ‘Klussen van vrijdag nu op zaterdag’

De bus van Brummel werd gevonden in Twello, daar waar anderen de grijze Volkswagen al eerder op de vrijdag zagen rijden. Na een getuigenoproep en aandacht in de Stentor hebben de criminelen de bestelbus vermoedelijk op een parkeerplaats achterlaten. Na een tip vond de politie het voertuig daar.

Opluchting

Voor Brummel een hele opluchting, omdat hij als ZZP’er afhankelijk is van de bus. Bovendien lag er voor een slordige 15.000 euro aan gereedschap in de achterbak. Zodoende een heel andere gemoedstoestand dan vrijdagochtend, toen de Deventenaar even bij de pakken neer was gaan zitten. ,,Ik heb gewoon een jaar voor niets gewerkt. Ik ben net een jaar ondernemer en had alles redelijk goed voor elkaar en dan krijg je dit.”