Bedrijfspoot Deventer voetbedrijf Beter Lopen failliet

Beter Lopen is een bedrijf gespecialiseerd in voetverzorging, van podotherapie tot op maat gemaakte schoenen voor mensen met voetproblemen. De hoofdlocatie is gevestigd in Deventer, aan de Dapperstraat. In de aparte bedrijfstak Beter Lopen Schoenwinkels waren twee winkels ondergebracht die waren gevestigd in twee ziekenhuizen van Ziekenhuis Groep Twente, in Hengelo en Almelo. Of het faillissement gevolgen heeft voor de rest van het concern, is nog niet bekend.