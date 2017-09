Bedrijven naast De Scheg moeten 'duurzaam' bouwen

Op het terrein komt in ieder geval een tankstation en een zelfstandig restaurant. McDonald's is al langer met de gemeente in gesprek om zich aan de Holterweg te vestigen.

Volgens wethouder Frits Rorink is de eis om duurzaam te bouwen geen belemmering. ,,We zijn in gesprek met verschillende ondernemers die zich hier willen vestigen en hebben ze gevraagd of dit een beletsel zou zijn'', zegt Rorink. ,,Dat is niet het geval. Ook andere gemeenten stellen die voorwaarde.'' Zo wordt er geen gasleiding aangelegd. Wel komt er een veelheid aan parkeerplaatsen voor auto's. Op die manier reizen is verre van duurzaam, maar dat is volgens Rorink niet te voorkomen. ,,De ontwikkelen zijn nog niet zover dat iedereen elektrisch rijdt.''