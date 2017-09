Beeld Steyn opnieuw beklad met zelfde tekst

'Pas honderd procent overtuigd als we Gloria hebben gesproken'

8 september Gloria Driokromo, de dochter van Peter van Meeteren en Yvie Driokromo in Deventer, verkeert na de orkaan Irma op Sint-Maarten in een goede gezondheid. Dat wist een kennis van hen op Facebook te melden. ,,Dat is een goed bericht'', reageert Van Meeteren. ,,Maar ik ben pas honderd procent overtuigd als we Gloria zelf hebben gesproken.''