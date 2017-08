Beeld Steyn snel schoongemaakt

update Dove vrouw (27) nog steeds vermist in Deventer

14:40 Een dove vrouw van 27 is spoorloos in Deventer. Haar naam is Sara. Zij is voor het laatst gezien rond 16 uur zondagmiddag op de Nassaustraat in de wijk Keizerslanden. Zij kan niet spreken, communicatie is alleen mogelijk door middel van gebarentaal.