Beeldbepalende platanen langs de Zwolseweg in Deventer lijden aan mogelijk dodelijke ziekte

De platanen langs de Zwolseweg in Deventer zijn ziek. De bladvlekkenziekte heeft de bomen in de greep. Overleven de oneindige rijen platanen aan weerszijden langs de Zwolseweg in Deventer deze mogelijk dodelijke ziekte? Het is een vraag die aanwonenden en de gemeente bezig houdt.