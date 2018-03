Beeldhouwer overleden van 'de Dialoog' die bij Witteveen+Bos in Deventer staat

Snoeck werd in 1927 geboren in Rotterdam. Hij rondde in 1949 zijn opleiding beeldhouwen af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. In zijn beginjaren gebruikte hij vooral steen, hout, brons en metaal. Maar later werkte hij vooral met keramiek. Hij gebruikte voor zijn beelden vrolijke, primaire kleuren. De mens en wormen waren belangrijke elementen in zijn werk.