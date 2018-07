Beginnende bestuurder uit Deventer kan rijbewijs snel weer inleveren

De jongen haalde tussen Wijhe en Zwolle over de N337 meerdere keren in bij een doorgetrokken streep en op een kruisingsvlak. Ook haalde hij in voor een bocht waar het zicht op tegenliggers slecht was. De gemiddelde snelheid op de teller was 141 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 80 is.