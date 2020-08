Bejaarde man (88) in Schalkhaar achtervolgt inbreker ‘in keurig pak’: ‘Ik dacht nog: straks raakt hij onwel’

Geschrokken, ja dat zijn ze wel, maar door de telefoon klinkt zowel de vrouw (82) als de man (88) des huizes bijzonder opgewekt. ,,We kunnen het toch niet terugdraaien”, klinkt het nuchter. Dit relativerend vermogen zouden veel mensen - zeker ouderen - waarschijnlijk nog niet hebben na het tafereel dat zich enkele uren eerder in hun woning afspeelde.



Aan het einde van de middag besloot het echtpaar - dat niet met naam genoemd wil worden - even naar Keizerslanden te rijden voor een bezoekje. ,,Ik denk dat de inbreker toen al heeft staan wachten”, vermoedt de 88-jarige man. ,,Wij kwamen alleen al na zo'n 20 minuut terug. Dat moet hij niet hebben verwacht. Mijn vrouw liep vervolgens naar de voordeur. Ik niet. Ik wilde namelijk nog een wandelingetje maken.”

Onwel

De vrouw ziet binnen direct dat op de bovenverdieping alle deuren openstaan. In de kamers daar ziet ze verder niets bijzonders. Beneden in de slaapkamer en in het kantoor blijken de deuren ook geopend. In beide ruimtes treft de vrouw een grote chaos aan. ,,Ik riep direct mijn man na: er is ingebroken! Een kerel met een witte hoed en in een strak pak, die net mijn man buiten passeerde, begon direct te rennen. Mijn man rende er nog achterna. Toen dacht ik wel: als hij maar niet onwel wordt. Hij is wel 88...”



De inbreker weet te ontsnappen. Het echtpaar schakelt direct de politie in, die in de buurt met speurhonden op zoek gaat naar de dief. Het signalement van de man is via Burgernet verspreid. Volgens de politie zou de man via het Mensinksdijkje richting het centrum van het dorpje zijn gevlucht.



,,Wat ik allemaal kwijt ben, weet ik nog niet”, vertelt de vrouw. ,,In elk geval wat gouden sieraden en contant geld. De boel staat hier op de kop, maar we moeten het zo laten liggen zodat de politie morgen onderzoek kan doen. Of we hier vanavond kunnen slapen? Oh, ja hoor. Geen zorgen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.