Bekend Deventer familiebedrijf verdwijnt uit de stad: wat gebeurt er met deze toplocatie aan de Ijssel?

Bomen kappen of niet? Onrust op Diepen­veens volkstuin­tjes­com­plex: ‘Zou jammer zijn’

Een nieuwe fruitboom van minstens anderhalve meter planten was op het Diepenveense volkstuintjescomplex van de Protestantse Kerk jarenlang geen probleem. Eigenlijk mag het niet, maar jarenlang is het geruisloos gedoogd. Tot 2022. Nu er over een ‘nieuwe visie’ wordt gepraat, vrezen tuinders dat ze hun bomen moeten kappen. Zijn die zorgen terecht?

11:07