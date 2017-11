OM: 30 maanden cel voor serie-inbreker in Deventer

15:16 Voor zeven inbraken in woningen in Deventer en een in een kerk in Almelo moet een 41-jarige verdachte wat het Openbaar Ministerie betreft 30 maanden zitten. De man bekende alleen de inbraak in de kerk, bleek dinsdag uit de strafzaak.