Bekijk en bewonder: deze kerken nabij Deventer doen mee aan Open Kerkendag

Impuls voor het ‘kleine’ Wesepe: dorp krijgt er in een klap 70 woningen bij op voormalig fabrieks­ter­rein

Een forse stijging van het woningaanbod in Wesepe ligt in het verschiet. Drie ontwikkelaars hebben plannen om het oude MEKO-terrein, midden in het dorp, te transformeren tot woonbuurt met meer dan zeventig woningen. Deze week hebben omwonenden voor het eerst de plannen ingezien. ,,Zelfs met deze aantallen woningen komen we nog niet aan de vraag.’’