Bekijk hier hoe de spoortunnel wordt geplaatst in Colmschate

De werkzaamheden rondom de spoortunnel bij station Deventer Colmschate zijn in volle gang. De tunnel wordt vandaag en zaterdag geplaatst. Het hele project moet in het voorjaar van 2019 zijn afgerond. Bekijk hier hoe de plaatsing verloopt. Meer info over de plaatsing lees je hier.