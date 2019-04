Bekijk hier negen foto’s op social media over de IJsselloop in Deventer

Let op: Deventer vandaag deels op slot tijdens IJsselloop

10:45 Moet je vandaag in Deventer zijn, houd dan rekening met diverse wegafsluitingen. Dat meldt de organisatie van de IJsselloop, de hardloopwedstrijd waaraan ongeveer 6500 mensen deelnemen. Straten in en om het centrum deels of helemaal afgesloten in verband met het evenement.