Bekijkt de postbode je dak? Dat komt door deze proef van PostNL

Woon je in een huis met een rieten kap? Dan kan het goed zijn dat de postbode meer doet dan alleen post bezorgen. PostNL is namelijk bezig met een proef waarbij bezorgers checken of een huis een rieten dak heeft. Die info wordt vervolgens doorgespeeld naar verzekeringsmaatschappijen.

Het klinkt misschien wat vreemd: een postbode die bij het naderen van een huis zijn telefoon pakt en aangeeft of er een rieten dak op de woning zit of niet. Maar deze week is dat door het hele land wel de realiteit. Het betreft een samenwerking tussen Infofolio en PostNL. Eerder dit jaar werd hiermee al een proef gehouden in onder andere Deventer.

,,Via een app komen de bezorgers langs adressen en zien in de app dan de vraag: ‘Heeft dit adres een rieten dak?’ Ze antwoorden met ja of nee’’, licht PostNL-woordvoerder Hanne Kluck toe. De antwoorden komen bij Infofolio terecht, waarmee het bedrijf beschikt over actuele informatie die interessant kan zijn voor verzekeringsmaatschappijen.

Luchtfoto's

Postbezorgers maken bij deze proef geen foto, benadrukt PostNL. En ze spreken geen bewoners aan. ,,Het gaat om publieke informatie die vanaf de straat waarneembaar is.’’ De werkwijze is volgens Infofolio doeltreffender dan het afnemen van vragenlijsten bij bewoners of het bestuderen van luchtfoto’s en straatbeelden via Google Maps.

Quote Het gaat om publieke informatie die vanaf de straat waarneembaar is. Hanne Kluck, PostNL Infofolio noemt het beschikken over correcte informatie ‘in ieders belang’. ‘De verzekerde wil goed verzekerd zijn en de verzekeraar wil een goede risico-inschatting kunnen maken’, schrijft het bedrijf op haar website. ‘Maar ook de brandweer gebruikt deze gegevens om efficiënter te kunnen adviseren over brandpreventie en het beter bieden van hulp in geval van brand.’

Waardevol

PostNL zegt steeds vaker met dit soort vragen van bedrijven, organisaties en gemeenten te maken te krijgen. Het feit dat postbodes vijf dagen in de week in een vaste wijk rondlopen, maakt van hen een vertrouwd gezicht. Organisaties, gemeenten en bedrijven hebben minder direct contact met de consument.

Die aanwezigheid in de wijk kan waardevolle informatie opleveren. Zo ging PostNL ook al in zee met de gemeente Amsterdam voor het project ‘Schoon en Heel’ en de gemeente Rotterdam voor ‘Meld Isolement’. ,,We onderzoeken met de proeven wat de ervaringen zijn van postbezorgers, van de opdrachtgevers, hoe de samenleving erop reageert en of het wat voor ons bedrijf kan zijn.’’

Voor het postbedrijf zelf zijn de extra taken van belang om waardevol te blijven. ,,Het aantal verstuurde poststukken daalt al jaren, vandaar dat we kijken of onze bezorgers naast de post brengen nog meer werkzaamheden kunnen verrichten", liet Kluck al eens eerder weten.

Salaris