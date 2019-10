Belandde een vuurpijl per ongeluk op het dak van de uitgebrande villa in Voorst? ‘Meld jezelf dan’

De politie hoopt dat de dader(s) van de uitgebrande villa in Voorst zichzelf melden. Zeker als blijkt dat er sprake was van een ongeluk.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond brand in de rieten kap van een villa aan de Rijsstraatweg in Voorst. Omwonenden tipten de politie over siervuurwerk dat kort voor de brand zou zijn afgestoken in de buurt van de kapitale villa. De woning liep daarbij grote schade op.

Woordvoerder Frank Brouwer van de politie sluit niet uit dat het vuurwerk, wat vooralsnog als oorzaak is aangemerkt, per ongeluk op het dak belandde. ,,Er is een harde knal gehoord en er zijn kleuren gezien. Het vuurwerk steekt zichzelf niet af. Maar als blijkt dat het niet de bedoeling was het dak te raken, kan die persoon zich beter zelf aangeven dan dat wij uiteindelijk voor de deur staan.’’