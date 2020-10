Belangenvereniging in opstand tegen ‘racecircuit’ in Wilp: ‘We liggen op zomerdagen elke ochtend te bibberen’

Man mishandeld en gechan­teerd na seksaf­spraak in Deventer: duizenden euro’s kwijt

20 oktober Een seksafspraak met een jongeman is een inwoner van Deventer duur komen te staan. In de bosjes bij een voetbalveld aan de Hagedoornstraat is hij flink in elkaar geslagen en beroofd van zijn portemonnee. Daarna is hij nog maandenlang gechanteerd: als hij niet zou betalen zou zijn vrouw worden ingelicht. De verdachte moet van justitie de cel in.