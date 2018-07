Belgische jongleurs warmen tijdens 'de match' op voor eigen première in Deventer

Bram Dobbelaere is jongleur. En Belg. Hij speelt samen met vier kompanen van Compagnie Ea Eo vrijdagavond de Nederlandse première van All the Fun op de openingsavond van Deventer op Stelten '18. Waar je het dan over hebt, die vrijdag? Ja, de match natuurlijk. Opwarmen voor de eigen première is deze keer ietwat anders.