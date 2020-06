Beluister hier alle afleveringen van de podcast over de Deventer Moordzaak

‘Mijlpaal’ in Deventer: vijftigste onbewaakte overweg waar ProRail ingrijpt, maar níet afsluit

13:48 Het is nu nog een gevaarlijke spoorwegovergang in Deventer, maar na dit weekend niet meer. Spoorbeheerder ProRail gaat de overweg in de Starinksweg, een vooral bij wandelaars populair weggetje op landgoed De Bannink, beveiligen. Het is direct een mijlpaal voor Deventer, want landelijk is het de vijftigste onbewaakte overgang die ProRail aanpakt.