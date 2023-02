Ben je starter met een gemiddeld inkomen? Deze huizen kun jij kopen in Deventer

Als alleenstaande starter tussen de 25 en 35 jaar is de maximale hypotheek ongeveer 200.000 euro, volgens taxatiebedrijf Calcasa. Dit is gebaseerd op een gemiddeld jaarsalaris van 45.000 euro en een rente van 4 procent. Maar let op: dit is de maximale hypotheek als je geen andere betalingsverplichtingen hebt, zoals bij een studieschuld of alimentatie het geval is.