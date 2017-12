Benefietdiner Deventer Ziekenhuis levert ruim €14.000 op

De stichting geeft ruim 900 Keniaanse kinderen iedere dag een warme maaltijd op de basisschool en wil haar programma graag uitbreiden naar andere regio’s in Kenia. Jilles van Drooge, coassistent in het Deventer Ziekenhuis en voorzitter van de Benefietdinercommissie: “Wij krijgen in het Deventer Ziekenhuis de kans om als coassistent of arts-assistent aan onze toekomst te werken en met deze geweldige donatie aan Stichting Kisiwa dragen we bij aan een hoopvolle toekomst voor kinderen in Kenia.”