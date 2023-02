Benefietvoorstelling in de Deventer Schouwburg voor slachtoffers aardbeving

‘Gedwongen reis’ is gebaseerd op het vluchtverhaal van de Syrische vluchteling Nachwan Alrajab Agha (60). Hij woont sinds kort in Deventer. Als cast brengt hij (Syrische) vluchtelingen mee. Het stuk is een samenwerking tussen Kunstcircuit, Bureau de Werkvloer en Deventer Schouwburg.

Emrah Oğuztürk

De Koerdische Emrah bespeelt tijdens het benefietconcert de duduk (fluit). Hij woont met zijn gezin in Deventer, maar is geboren in de stad Kars in Turkije. In 1999 heeft hij daar zelf een heftige aardbeving meegemaakt. Hij was toen 13 jaar. De flat waar hij verbleef stortte deels in en hij zat uren vast in het puin. Emrah volgt het nieuws nu op de voet en leeft erg mee met de slachtoffers.