Benjamin (6) uit Deventer wil het liefst voetballen, maar verzekering ziet noodzaak sportprothese niet in

GA Eagles is met record­reeks in chique gezelschap: Paris SG, Napoli, Benfica, Stade Rennais en Newcastle United

In de laatste acht thuisduels in de eredivisie tegen Vitesse won Go Ahead Eagles nooit. De oogst bleef steken op één gelijkspel: in oktober 1994 werd het 0-0 in De Adelaarshorst. Terwijl de vier wedstrijden vóór die treurige reeks van acht allemaal werden gewonnen.

13 november