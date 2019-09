Beperkt treinverkeer richting Deventer en Lelystad door defecte bovenleidingen

Aandacht voor starters op de woning­markt bij bouw Johannes Aupingkwar­tier

19:19 In het Johannes Aupingkwartier, dat als alles meezit vanaf eind volgend jaar verrijst aan de Laan van Borgele, besteedt ontwikkelaar Ter Steege Vastgoed BV nadrukkelijk aandacht aan starters op de woningmarkt. ,,We kunnen niet het hele probleem in Deventer oplossen, maar we willen beslist bouwen voor jonge mensen die nu niet of nauwelijks een woning kunnen kopen.”