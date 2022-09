‘Berlijn-trein’ mag tóch 130 tussen Deventer en Oldenzaal (al kan dat eigenlijk niet)

Deventer wapent zich met tijdelijk busstation in Stations­straat tegen ‘ellende’ op het spoor

Deventer is klaar voor een periode waarin door ingrijpende werkzaamheden aan het spoor het treinverkeer er geregeld helemaal uit ligt. Om te beginnen is er komend weekeinde geen treinverkeer. Eind oktober is de 'spoorellende’ voorbij.

10 september