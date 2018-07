Bermbrand langs A1 bij Twello: twee rijstroken afgesloten

Asscher wil in gesprek met Deventer ‘overlevers’

14 juli PvdA-leider Lodewijk Asscher gaat in gesprek met de vier Deventenaren die zaterdag in de Stentor hun beklag deden over hun financiële toekomst. De ‘overlevers’ voelen zich door geen enkele politieke partij vertegenwoordigd en jaren geleden al in de steek gelaten door de PvdA.