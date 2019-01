Beroemde foto van Joodse Deventenaartjes centraal in expo Nationaal Holocaust Museum

Ze is het stralend middelpunt op de foto, in haar smetteloos witte jurkje. In Deventer wordt haar verhaal al jaren doorverteld, doordat het Etty Hillesum Centrum een documentaire maakte over de zoektocht naar wie de kinderen op de foto waren. De foto werd in 1998 gevonden: het was verstopt achter een schilderijtje. In de documentaire die alle Deventer kinderen nog immer te zien krijgen vertelt Felice aan haar 8-jarige kleinzoon over haar ervaringen. Ze was op de beroemde foto ook 8 jaar oud.