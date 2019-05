Bert en Anna verloren beide dochters aan een hersentumor: ‘We moeten door, zonder die knappe en dappere meiden’

OP RAPPORT Stegemans tuin is dun bezaaid, maar vertrouwen overwint twijfel

14:30 Go Ahead Eagles balanceert sinds vrijdagavond op een even wankel als kansrijk koord. Een sportieve spagaat ook, na een wonderlijke voetbalavond in Den Bosch. Het onverdiende 2-0 verlies betekende de vijfde nederlaag in de laatste zeven wedstrijden en vooral dat laatste knaagt ongetwijfeld aan het tanende zelfvertrouwen. Maar anderzijds geeft het optreden in De Vliert meer dan voldoende stof en houvast voor hoop en mogelijkheden in de lonkende play-offs.