Bert van Marwijk en burgemeester Ron König vol ongeloof na Eagles-drama: ‘De champagne stond klaar’

Voormalig bondscoach en Go Ahead Eagles-speler Bert van Marwijk had de champagne al klaar staan en dacht dat zijn Deventer jeugdliefde naar de Eredivisie zou gaan. En burgemeester Ron König verheugde zich al op een grootse huldiging. Maar in de allerlaatste seconden ging het alsnog mis. RKC Waalwijk kaapte promotie voor de neus van Go Ahead Eagles weg.

Van Marwijk vreest dat de 4-5 nederlaag nog wel even nadreunt bij iedereen die Go Ahead Eagles een warm hart toedraagt. De rollercoaster van emoties kreeg hij ook voor de televisie in zijn huis mee. ,,Dit blijft in de geschiedenis hangen als een soort trauma. Ik ben blij dat ik er niet bij was, omdat het zo’n grote teleurstelling was. Heel Deventer was klaar voor de Eredivisie. Het leefde echt enorm’’, zegt hij.

Go Ahead-PSV

Na de 3-2 van Istvan Bakx ging Van Marwijk al uit van promotie naar het hoogste niveau. ,,Tijdens het duel had ik contact met Marc (van Bommel, die hij ondersteunt bij PSV). We keken uit naar de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead. Ze waren er zo dichtbij.’’

Sympathie

Wie wel in het stadion zat, was burgemeester Ron König. Ook hij beleefde uiteindelijk een verdrietige avond. ,,Het was een bizarre avond tussen hoop en vrees. Ik zat met leden van het college op de tribune en eigenlijk was iedereen in de tweede helft opgetogen, omdat een huldiging leek te komen. Het was echt genieten, mijn familie zat op afstand en leefde intens mee. Dan merk je ook dat Go Ahead Eagles veel sympathie heeft.’’