Bertan uit Deventer speelt hoofdrol in shortfilm over depressies

De film is nog in de maak, maar voor Deventenaar Bertan Topbac kan het allemaal niet meer stuk. De student Social Work aan het Windesheim in Zwolle heeft een bijzonder avontuur achter de rug: hij heeft meegewerkt aan de nieuwe Nederlandse shortfilm Bourgeois Absolutie, van filmwetenschappers Jorrit Bouwmans en Jasper Koopmans. Topbac kruipt in de film in de huid van hoofdrolspeler Cayden, een depressieve student die de grip op zijn leven begint kwijt te raken.