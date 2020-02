Berts bedevaartsoord voor muzikale fijnproevers sluit de poort

VIDEO Mierzoete bekerdro­men houden kwartfina­list GA Eagles in greep

7:01 Go Ahead Eagles duikt in rol van underdog maar acht zichzelf vanavond (aftrap 18.30 uur) niet kansloos in kwartfinale van de KNVB-beker tegen FC Utrecht. Trainer Jack de Gier, middenvelder Elmo Lieftink en algemeen-directeur Jan Willem van Dop verhalen over hun bekergevoelens.