Beschermd wonen voor forensisch psychiatrisch patiënten van de baan

De woning aan de Vincent Van Goghstraat werd ingericht voor vier personen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, mede veroorzaakt door psychische problemen. Dat kan gaan om mensen die een gewelds- of seksueel delict hebben gepleegd, maar ook om drugsgerelateerde criminaliteit of diefstallen. Zij zouden in de woning begeleid werken aan een terugkeer naar de maatschappij.

Weerstand

Dat leidde tot weerstand van bewoners in de kinderrijke nieuwbouwbuurt, zeker met de gebeurtenissen in Den Dolder nog in het achterhoofd. Bewoners gaven in De Stentor aan met name voor de veiligheid van hun kinderen te vrezen. Veel bewoners noemden daarbij spontaan de zaak Anne Faber.