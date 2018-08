Beschonken automobilist rijdt met jonge kinderen door Deventer

Deventerse start samen met reisgroep crowdfun­ding voor slachtof­fers Lombok

15:08 Tijdens een onvergetelijke reis een aardbeving meemaken. Het overkwam de Deventerse Laury Nengerman in Lombok. Kort nadat zij met haar reisgroep veilig terug was in Nederland, werd Lombok getroffen door een veel zwaardere beving. Nengerman en co wilden iets doen en startten daarom een crowdfundingsactie.