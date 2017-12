Bestaat Deventer 1250 jaar? Of 1253?

Deventer bestaat volgend jaar 1250 jaar. Tenminste als de oversteek van Lebuïnus van de IJssel telt. En als dat in 768 is gebeurd.

Zoveel schrijvers, zoveel jaartallen. Dr. Dirk Otten meent dat de Engelse missionaris Lebuïnus in 768 de IJssel over stak en een kerk stichtte; de nederzetting die later Deventer is genoemd. Dr. Kaj van Veen stelt dat Lebuïnus in 769 of 770 op de oostelijke oever van de rivier aankwam. En dan is daar dr. Clemens Hogenstijn. Hij heeft nog een ander jaartal in petto.

In zijn boek ‘Historisch Atlas van Deventer’ uit 2015 stelt Hogenstijn, gepensioneerd Deventer stadshistoricus, dat de oversteek van Lebuïnus ‘omstreeks 765’ moet zijn gebeurd.

‘Omstreeks 765’, dat betekent dat we twee of drie jaar te laat zijn met Deventer 1250?

Clemens Hogenstijn: ,,Nou, ik wil het feest niet bederven, maar er zit een bepaalde betrekkelijkheid in dat jaartal. Ik heb net een lezing over 750 jaar Solis gegeven. Dat is vast te stellen omdat er een akte is. Van de oversteek van Lebuïnus is geen schriftelijke bron.''

U baseert zich, net als Otten en Van Veen, op dezelfde heiliglevens? De geschriften uit de negende eeuw over het leven van Lebuïnus?

,,Dat zijn inderdaad onze bronnen, maar daar staat geen jaartal in. De ene historicus concludeert dan dat het dit jaar is, de andere een jaar later. We zitten allemaal in de buurt.''

En u blijft bij 'omstreeks 765'? Dan zijn we toch echt te laat?

,,Ik ga echt het feestje niet bederven. Het is prima als we er volgend jaar bij stil staan. Ik concludeer dat het ongeveer 765 is en daar hou ik het op. Ik las dat in 1956 de viering van 1200 jaar Deventer is afgeblazen. Dat zou ik niet willen hebben. Maar het is wel goed er bij stil te staan dat zo'n jaartal zeer betrekkelijk is, omdat het niet met zekerheid is vast te stellen.''