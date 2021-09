Beste terras in de regio staat in Deventer, Zwolle drie keer in top 40

Huis Vermeer op het Grote Kerkhof in Deventer heeft het beste terras van de Stentorregio. Het terras van het Overijsselse hotel is op de achtste plek geëindigd in de jaarlijkse Terras Top 100 van Misset Horeca. In Gelderland kun je het best naar de Olliemölle (12de) in Borculo, in Flevoland naar Chillers (18de) in Emmeloord. Zwolle heeft drie terrassen in de top 40.

De jaarlijkse top 100 van vakblad Misset Horeca is voor de horeca zelf een graadmeter. De terrassen die meedoen hebben zichzelf aangemeld en worden bezocht door een mysteryguest. De uitreiking was dit jaar in Veere, in Zeeland. Daar werd De Werf in 2019 uitgeroepen tot beste terras. In 2020 was er door corona geen verkiezing.

Marlijn is de Parel

De Parel van het jaar is bovendien Marlijn Drost van Hotel de Vossenberg in Vierhouten. Jaarlijks vraagt Misset Horeca aan de deelnemers van de Terras Top 100 één van hun medewerkers te nomineren. Wie heeft zich onmisbaar gemaakt, wie onderscheidt zich, wie verdient een pluim of juist een steuntje in de rug? De eigenaren van het Vierhouter hotel hadden het meest gloedvolle betoog over hun Marlijn. ,,Een onmisbare schakel die zelf nadenkt over de uitdagingen die binnen het bedrijf op haar pad komen, die zorgt dat de boel blijft draaien en de ondernemers af en toe eens weg kunnen", meldt Misset Horeca.

De Olliemölle in Borculo gooit ook al jaren hoge ogen in de terrassenverkiezing.

Noord-Holland is dit jaar, net zoals in de meest recente editie uit 2019, de provincie die de meeste terrassen levert, maar liefst 18. Vier daarvan komen uit Amsterdam en drie uit Alkmaar. Gelderland is dit jaar tweede, met 15 terrassen. Zuid-Holland volgt met 13 terrassen, waarvan 3 uit Rotterdam. Alle provincies zijn dit jaar vertegenwoordigd in de Terras Top 100.

Dennis Goossens, eigenaar van het Wapen van Ens en Restaurant Schokland doet het goed met zijn beide terrassen.

Het Wijnhuis (16) in Zwolle, De Agnietenberg (31) in Zwolle, het Wapen van Ens (33) in Ens, de Tapperij (36) in Elburg, In den Hoofdwacht (37) in Zwolle, Pier 16 (38) in Nagele, De Vossenberg (40 in Vierhouten, Schokland (57) in Ens, Op de Brink (58) in Elspeet, De Roskam (62) in Nunspeet, Amused (83) in Hardenberg en Bakkersmolen Schuld (98) in Elburg zijn ook prima terrasjes volgens de verkiezing van het vakblad.

Zwolle 3x in top 40 Vier steden hebben dit jaar meer dan 2 terrassen in de lijst staan: Amsterdam heeft er liefst vier, en daarmee is de hoofdstad hofleverancier. Alkmaar, Rotterdam en Zwolle volgen op de voet met ieder 3 terrassen, die dus alle drie in de top 40 eindigden.

Brasa in Purmerend is de winnaar van de Terras Top 100 2021. De zaak laat daarmee de nummer 2 De Zoes uit Helden en de nummer 3 Hofman uit Alkmaar nipt achter zich. De hoofdjury én vakjury over de winnaar: ‘Deze zaak presteert jaar op jaar optimaal en weet opnieuw te imponeren en vooruitgang te boeken.’ Voor Brasa bleek het de ultieme revanche. In 2019 werd de zaak aan de Koemarkt in Purmerend 2e.

